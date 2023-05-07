«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصا لسقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، بدأت منذ ساعات على بعض المناطق من الإسكندرية ولكنها خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة يومية، موضحة أن انخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة المنخفضة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه بدءًا من يوم الأربعاء سترتفع درجات الحرارة، مشددة على عدم ارتداء الملابس الصيفية، بسبب انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر.

نشاط الرياح الفترة الحالية لن يكون مثيرا للرمال والأتربة

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء تبدأ الكتل الهوائية القادمة من مناطق صحراوية تؤثر بشكل كبير على حالة الطقس، وبالتالي نشهد ارتفاعات تدريجية طفيفة بدرجات الحرارة، ومتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية وتصل لـ32 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، مع تكون الشبورة المائية فترة الصباح الباكر.

وأكدت أن نشاط الرياح الفترة الحالية لن يكون مثيرا للرمال والأتربة خاصة اليوم والأيام المقبلة، ومستمر حتى يوم الثلاثاء ونشعر به ساعات المساء وساعات المغرب، ويساعد على الشعور بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية.