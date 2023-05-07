«زراعة جنوب سيناء» تحذر المزارعين من تأخر حصاد القمح: يؤثر على جودة الدقيق

حذر الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، المزارعين من تأخر حصاد محصول القمح، موضحا أن الإدارات الزراعية بالمدن تتابع أولا بأول عمليات حصد ودرس القمح، والإشراف على توريد المحصول إلى الأماكن المخصصة في رأس سدر وطور سيناء.

وأوضح «شطا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عمليات توريد المحصول مستمرة بالتنسيق مع مجالس المدن ومديرية التموين، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

الإسراع في حصاد القمح

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أنه كلف مديري الإدارات الزراعية بضرورة التنبيه على المزارعين بالإسراع في حصاد محصول القمح للحفاظ على جودته.

وتابع أن تأخير حصاد القمح يتسبب في انخفاض وزن الحبوب وجودة الدقيق، علاوة على تكسير الحبوب أثناء الحصاد بالميكنة.

توريد 30 طن قمح

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن مديرية الزراعة ما زالت تقوم بعمليات إرشاد المزارعين وحثهم على أهمية توريد القمح إلى المطاحن والشون المعدة لذلك، ويتم اتخاذ كافة التسهيلات اللازمة نحو توريد المزارعين للقمح.

وتابع أنه جرى توريد 30 طنا من القمح إلى الشون بالمحافظة منذ بداية عمليات التوريد، موضحاً أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام بلغت 392 فدانا موزعة على مدينتي طور سيناء ورأس سدر.