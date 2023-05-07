«صحة قنا»: خروج 382 مصابا بتسمم غذائي بسبب مشروب البوظة الفاسد

قال الدكتور، راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة قنا، إن جميع المصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم مشروب البوظة الفاسد خرجوا من المستشفيات الثلاثة، وهي «أبوتشت» و«فرشوط» و«نجع حمادي».

خروج المصابين بسبب مشروب البوظة

وذكر وكيل وزارة الصحة لـ«الوطن»، أن آخر 8 حالات محتجزة في المستشفيات خرجت مساء أمس السبت، بعد تلقيها العلاج اللازم، واستقرار حالتها الصحية بعد تناولهم مشروب البوظة الفاسد، موضحا أن الفرق الطبية أتمت عملها على أكمل وجه مع 382 مصابا من قريتي العضاضية وأبوشوشة في أبوتشت.

وأشار إلى أن أعراض المصابين الذين تناولوا مشروب البوظة الفاسد، من البائع المتجول في سوق الجمعة، تمثلت في إعياء شديد وقيئ، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة حيال كل مصاب، والحمدلله جميعا خرجوا سالمين.

وتابع، بأن عينات الصحة التي تم أخذها تشير إلى وجود تسمم في مشروب البوظة، خاصة أن جميع المصابين أجمعوا أنهم تناولوا المشروب من البائع خلال تواجدهم في سوق الجمعة في أبوتشت.

حبس بائع البوظة 4 أيام

وقررت جهة التحقيق في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، حبس بائع البوظة الفاسدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لتسببه في إصابة 382 شخصا بحالة تسمم غذائي بموجبه دخلوا المستشفيات في أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي.

كما تبين من تحقيق جهة التحقيق، أن البائع المتجول الذي قُبض عليه وبحوزته 4 براميل بوظة «مُخمرة»، ولا يراعي الاشتراطات الصحية، وليس لدية شهادة صحية، ولا يراعي معايير النظافة، مما تسبب في إصابة العشرات بمشروب فاسد.

وقررت جهات التحقيق أخذ عينة من قبل مديرية الصحة في قنا لتحليلها، لمعرفة مدى صحتها من عدمه، كما اعترف البائع أنه يبيع مشروب البوظة من 30 عاما في الأسواق، خاصة سوق الجمعة في أبوتشت.

وكان مركز شرطة أبوتشت شمال محافظة قنا، أبلغ اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، بوجود حالات تسمم غذائي جماعي بين أهالي قريتي العضاضية وأبوشوشة في دائرة المركز، وجرى نقلهم إلى المستشفيات.

وتبيع بعد ذلك أنهم جميعا ظهرت عليهم نفس الاعراض، وأنهم تناولوا مشروب البوظة الفاسد من أحد الباعة الجائلين في سوق الجمعة ، وألقي القبض عليه وبحوزته 4 براميل بوظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.