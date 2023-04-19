محافظة قنا تصدر ثاني شحنة من ألواح «الكونتر» إلى الصين

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأنه تم تصدير الشحنة الثانية من منتجات مصنع «ألواح الكونتر»، ومشتقاته بالمنطقة الحرة العامة بقفط، وذلك إلى دولة الصين.

42 طن خشب

وأضاف محافظ قنا، أن الشحنة الثانية التى تم تصديرها تضم 2 حاوية بإجمالي 42 طن، بما يعادل 58 م3، ليضاف هذا الإنجاز لقطاع الصناعة بمحافظة قنا في ظل المزايا العديدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بقفط، ومن أهمها الارتباط المباشر بالعالم الخارجي عبر نوافذ مكتملة الخدمات سواء من النواحي الجمركية أو الاستيراد، وكذلك التصدير عبر ميناء سفاجا القريب نسبيا من محافظة قنا، حيث تعد المنطقة الحرة أهم آليات زيادة الصادرات ومضاعفة الناتج القومي.

يذكر أن الشحنة الأولى التى قام المصنع بتصديرها، تمت في شهر مارس الماضي، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وتم تصديرها إلى دولة الصين أيضا.