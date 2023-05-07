استقرار أسعار السمك اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق.. البلطي بـ70 جنيها

قال أحمد فوزي عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية إنَّ أسعار السمك اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق تشهد هدوءً ملحوظًا، إذ تختلف الأسعار حسب المحافظة والمنطقة في ظل أن أسعار الأسماك تراجعت في الأسواق المصرية منذ عده أيام متوقعا استمرار استقرار الأسعار الفترة القادمة.

أسعار السمك البلطي

وأوضح «فوزي»، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ أسعار السمك اليوم الأحد 7-5-2023 في الأسواق تتراوح ما بين 70 و72 جنيهًا للبلطي وفلية البلطي ما بين 40 و150 جنيهًا أما البوري يتراوح ما بين 70 و90 جنيهًا والجمبري يتراوح اليوم ما بين 160 و260 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر

وأضاف عضو شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أنَّ سعر السبيط والكاليماري يتراوح اليوم ما بين 130 و270 جنيهًا، كما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 30 و140 جنيها ويتراوح الدنيس ما بين 100 و160 جنيهًا، والقاروص ما بين 60 و140 جنيهًا بينما يتراوح سعر السردين ما بين 35 و75 جنيهًا.