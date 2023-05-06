مدير زراعة الشرقية: إعلان الحكومة سعر ضمان توريد القطن قابل للزيادة

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية أن سعر الضمان لتوريد القطن للموسم الجديد يبدأ من 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، فيما يبلغ سعر ضمان توريد القطن متوسط التيلة 4500 جنيه وفقا لقرارات مجلس الوزراء، لافتا إلى أنه سعر مبشّر للمزارعين ومحفز على زراعة القطن، هذا العام، لأن سعر الضمان قابلا للزيادة خلال مزادات بيع القطن حال نضج المحصول.

زراعة 50 ألف فدان قطن طويل التيلة:

وأوضح المهندس أشرف طه نصير في تصريح لـ«الوطن»، أن مديرية الزراعة تستهدف زراعة 50 ألف و934 فدانا من محصول القطن بحقول الشرقية، لافتا إلى زراعة تقاوي صنف قطن جيزة 94 الذي يتميز بكونه طويل التيلة، ويتكيف مع مناخ الشرقية، ويقاوم أمراض النبات ودرجات الحرارة فضلا عن كثرة النمو الثمري عن النمو الخضري ما يعود بإنتاج وفير من المحصول فإن معدل إنتاج الفدان يتراوح ما بين 11 إلى 14 قنطارا.

آخر سعر في الموسم الماضي للقنطار

وتابع مدير عام الزراعة أن قرار مجلس الوزراء في بدء سعر ضمان قنطار القطن بسعر 5500 جنيه للقطن طويل التيلة أمرا محفزا على زراعة القطن من قبل المزارعين، لافتا إلى أن آخر سعر لقنطار القطن في موسم التوريد للعام الماضي بلغ 6500، مشيرا إلى توقع الزيادة في سعر القنطار في المزادات المعلنة لبيع المحصول بالاتفاق فيما بين الشركات التي تشتري المحصول في وجود اللجان المختصة.