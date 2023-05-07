إزالة 20 حالة تعد واسترداد 350 فدان أملاك دولة بمركز أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واسترداد 350 فدان زراعة، و4780 متر مربع مباني بمركز أسيوط، وتم تسليمها لجهة الولاية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21 لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من 29 أبريل و19 مايو الجاري، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة.

إزالة 20 حالة تعد

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إزالة 20 حالة تعد على أراضي أملاك دولة تابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، منها 10 حالات على مساحة 4780 متر مربع مباني، و10 حالات تعد على مساحة 350 فدان زراعة، وتم استراداد الأراضي وتسليمها لجهة الولاية، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

استمرار حملات الإزالة

وشدد المحافظ على عدم التهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب، لافتا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة والذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.