«صحة أسيوط» تغلق مركزي تغذية مخالفين في حملة مفاجئة لـ«العلاج الحر»

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط، بالتنسيق مع مسئولي العلاج الحر بالإدارة الصحية شرق أسيوط، حملة مفاجئة على المنشآت الصحية الخاصة بنطاق شرق المحافظة، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأسفرت عن غلق مركزي تغذية مخالفين للقانون.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمتابعة ومراقبة كافة المنشآت الطبية والتي تؤدي خدمات خاصة ومتخصصة للجمهور، والتأكد من توافر الاشتراطات والتراخيص اللازمة لممارسة المهنة، واستمرارا للجولات اليومية التي تشنها مديرية الشؤون الصحية بمحافظة أسيوط بقيادة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

إغلاق مركزي تغذية

وأكدت الدكتورة هالة عبد المعطي، مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، أنه تم تشكيل حملة قامت بالمرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصه نطاق حي شرق أسيوط، وأسفرت عن إغلاق مركز علاج طبيعي مرخص لإضافته عيادة تغذية علاجية يديرها صيدلي بالمخالفة للقانون، حيث أن التغذية العلاجية لا يتم ممارستها إلا من خلال طبيب بشري حاصل على دراسات عليا في التغذية العلاجية، كما تم إغلاق مركز آخر للتغذية العلاجية يتم إدارته والعمل به بواسطة خريجة علوم حاصلة على دبلوم التغذية العلاجية بالمخالفة للقانون.

مراكز غير مرخصة

وأوضحت مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، أن المركز الذي تم إغلاقه وتشميعه غير مرخص، ولا يحق لهم ممارسة تخصص التغذية العلاجية، حيث أن القانون ينص علي أن الترخيص لمزاولة التغذية العلاجية يتم فقط للطبيب البشري الحاصل على دراسات عليا في التخصص ومعتمد من وزارة الصحة.

جاهزية المستشفيات غير الحكومية

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص «صحة أسيوط» على التأكد من جاهزية المستشفيات العلاجية غير الحكومية لاستقبال المرضى وتوافر الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والتزامهم بتطبيق سياسات مكافحة العدوى والجودة، وحصولهم على التراخيص اللازمة وفق القانون، مشيرا إلى استمرارية الحملات المفاجئة على كافة المنشآت الحكومية والخاصة في كافة أنحاء المحافظة في مختلف الأوقات.