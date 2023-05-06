محافظ أسيوط: حملات رقابية مستمرة على محطات الوقود ومواقف السرفيس

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جولة ميدانية، اليوم السبت، تفقد خلالها مجمع مواقف نزلة عبد اللاه للسيارات الأجرة والسرفيس بحي شرق مدينة أسيوط للتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة للركوب وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار جنيه واحد ليصبح 8.25 جنيها للتر مع تثبيت سعر البنزين بأنواعه.

كما تفقد محطة الوقود بمنطقة الحمراء بحي شرق للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

رافقه خلال الجولة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط وعبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق ويسري سند مدير إدارة المواقف وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

متابعة محطات الوقود

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد محطة وقود بمنطقة الحمراء بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على توافر السولار وإلتزام المحطة بتطبيق الأسعار الجديدة والتقى عدد من المواطنين والسائقين وتحاور معهم واطمئن على عدم مواجهة أية مشكلات أثناء تلقي الخدمة مؤكدًا علي تفعيل الرقابة والإشراف الكامل علي محطات الوقود للتصدي لأي محاولات لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بأي صورة.

مجمع مواقف نزلة عبداللاه

بعدها توجه المحافظ لتفقد مجمع مواقف نزلة عبداللاه والتقى عددًا من السائقين والمواطنين الذين أبدوا ارتياحهم للزيادة الطفيفة في أسعار الأجرة وخاصة داخل المحافظة واطمئن من الركاب على التزام السائقين بالتعريفة المقررة مؤكدًا إنه تم تطبيق العدالة عند وضع التعريفة الجديدة بما يتناسب مع زيادة سعر السولار دون ظلم لأحد سواء كانوا سائقين أو مواطنين لافتًا إلى إنه سيتم محاسبة كل من يتجاوز التعريفة الجديدة، مناشدًا المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري في حال مخالفة السائق من خلال الإتصال بغرفة العمليات المركزية على الأرقام التالية (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) مؤكدًا أنه يتم فحص أي شكوى وحلها فورًا.

ملصقات على السرفيس

واستكمل اللواء عصام سعد جولته بالموقف واطمئن على وضع ملصقات على السرفيس توضح خط السير لكل سيارة وقيمة التعريفة على الزجاج الأمامي للسيارات وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج المواقف في أماكن ظاهرة لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون تعريفهم بالتعريفة منعاً لإستغلال المواطنين.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين.