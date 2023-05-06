تحرير 68 محضرا وغلق 16 منشآه خلال حملة لمراقبة الأغذية بـ«صحة أسيوط»

شدد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتكثيف الحملات الإنضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان توفير أغذية آمنة للمستهلك وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

حملات على المحال التجارية

ومن جانبه كلف الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بشن حملة تفتيشية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالمكاتب المركزية لمراقبة الأغذية للمرور على المنشآت الغذائية من مخازن مواد غذائية ومطاعم ومقاهي ومحلات بقالة وذلك لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوقوف على مدى توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول الأغذية وسحب عينات من الأغذية المشتبه بها والمعروضة بالاسواق وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتحليل وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

عدم الاستهلاك الآدمي

وأكد وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط أن الحملة جاءت ضمن الحملات المفاجئة التي تشنها إدارة الشؤون الوقائية بالمحافظة حيث تم المرور على 85 منشأة غذائية وتم ضبط 650 لتر خل للشك فى صلاحيته للاستهلاك الادمى وتم مخاطبة مجالس المدن بغلق 16 منشأة لعدم ترخيصها وعدم استيفائها للاشتراطات الصحية.

سحب عينات مختلفة

وأوضح صلاح همام مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بأسيوط أنه تم سحب عدد 52 عينة من الاغذية المشتبه بها المعروضة بالاسواق وتم إرسالها إلى المعامل لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى وتحرير عدد 35 محضرا نظافة عامة للمحلات الغير مستوفاه للاشتراطات الصحية و لعدم اهتمامها بالنظافة العامة. بالإضافة إلى تحرير عدد 33 محضرا للعاملين غير الحاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وتم إعدام حوالى 78 كيلو أغذية مختلفة غير محتفظة بخواصها الطبيعية و اعدام 109 لتر زيوت مستخدمة بالمطاعم غير صالحة للاستهلاك البشري.