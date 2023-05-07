مقتل عامل برصاص عاطل بسبب خلافات مالية في قنا

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بقنا، بتهمة إطلاق عيار ناري تجاه آخر مما أدى لمقتله، خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية.

كان قد تبلغ لمركز شرطة نجع حمادي بمديرية أمن قنا من المستشفى العام باستقبالها عامل، متوفى إثر إصابته بعيار ناري بالجسم، وبسؤال شقيقة المجني عليه قررت بنشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل مقيم بذات الناحية، لوجود خلاف مالي بين المجني عليه وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.