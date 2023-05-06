شروع في قتل سباك حاول فض مشاجرة بين والده و3 متهمين.. والمحكمة تعاقبهم بالمشدد

بينما يجلس «أدهم» داخل منزله الكائن في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وإذا بصوت والده من الخارج يتناهى إلى سمعه يستنجد به من المتهمين، حيث حدثت بينه وبينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

خلافات الجيرة

أسرع المجني عليه «أدهم، سباك» إلى خارج المنزل لاستطلاع الأمر فوجد والده يتشاجر مع المتهمين «أ. ك، 35 عامًا، نقاش»، «ر. ك، 34 عامًا، نقاش»، «ف. ن، 36 عامًا»، بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وحاول فض الاشتباك بينهم، ولكن فوجئ بضربة استقرت على رأسه بشومة أسقطته غارقًا في دمائه.

هروب المتهمين من مكان الجريمة

لم يتمكن الضحية من الدفاع عن والده وفور خروجه من منزله تلقى ضربة على رأسه أسقطته على الأرض وجرى نقله إلى المستشفى في حالة غير مستقرة، وعلى الجانب الآخر كان المتهمون الثلاثة قد فروا من مكان الواقعة.

وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية وهو ما خلف لديه عاهة مستديمة يستحيل شفاؤها، وانتقلت الأجهزة الأمنية للاستماع لأقواله وبيان أسباب وقوع المشاجرة والخلافات بينه وبين المتهمين.

وخلال تحقيقات النيابة العامة اتهم المجني عليه المتهمين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له أثناء الدفاع عن والده بعد وقوع مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة.

ووجَّهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الضرب والشروع في قتل المجني عليه، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي قضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.