تفاصيل قتل شخص لزوجته بالزاوية الحمراء لخلاف مالي.. مشادة تطورت لاشتباك

أصوات متداخلة وعالية سمعها الجيران بأحد المباني السكنية في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، نتيجة نشوب مشادة كلامية حادة بين شخص وزوجته، بسبب خلافات مالية بينهما.

وبعد مرور دقائق معدودة من سماع صوت الشجار، سمع الجيران صريخ الأطفال بالشقة وذهبوا مسرعين، ولاحت ملامح الصدمة على وجوهم، حيث وجدوا أن المتهم سدد عدة طعنات نافذة ومتفرقة إلى جسد زوجته، وحاول الأهالى نقلها إلى المستشفى لإنقاذها، لكن المحاولة باءت بالفشل حيث لقت مصرعها بالطريق.

وقام الأهالي بإبلاغ الشرطة، والتي تمكنت من القبض على المتهم واقتياده إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

انتقال الأجهزة الأمنية لمعاينة مسرح الجريمة

وانتقلت جهات التحقيق لمسرح الجريمة، وأجرت مناظرة، حيث كانت الدماء تملأ المكان، وكان ذلك في مطلع فبراير من العام الماضي 2022، كما أمرت بنقل جثمان المجنى عليها إلى المشرحة؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

القبض على المتهم واعترافه أمام جهات التحقيق

وحضر المتهم للتحقيق معه وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم عرضه على النيابة العامة وتم مواجهته بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للجريمة، واعترف بتفاصيل جريمته وقيامه بإنهاء حياة زوجته بسبب خلافات مالية، حيث نشبت بينهم مشادة كلامية في ذلك اليوم تطورت إلى تطاول بالأيدى، وقام بحمل سلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات نافذة بالرقبة والصدر والبطن تسببت في مقتلها.

الإعدام شنقًا للمتهم

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، والتي قضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.