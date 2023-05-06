كيف قتل المتهم صديقه في حلوان؟.. تفاصيل صادمة

في أحد شوارع منطقة حلوان بالقاهرة، تواجدت عدد من سيارات الشرطة في المكان أدت إلى ازدحامه وصراخ أهالي المنطقة، لاكتشافهم وجود جثة شاب ممزقة ومُمثل بها وتم نقل المجني عليه على الفور إلى المشرحة لإجراء تشريح كامل لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير تفصيلي بشأنه وعقب تفريغ كاميرات المراقبة تم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

التعرف على الجثة وإبلاغ أهل المجني عليه

عقب إجراء تشريح كامل للجثة تم التعرف على المجني عليه وإبلاغ أهله بوفاته، وحضرت الأسرة على الفور، وتعرفت عليه، وتم فحص جثمان المجني عليه، وتبين أنه تلقى عدة طعنات نافذة بالجسم بواسطة سلاح أبيض ووجود علامات خنق على رقبته.

انتقال أجهزة الأمن لمسرح الجريمة

انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة، حيث تم فرض كردون أمني، وأمرت جهات التحقيق باستدعاء شهود العيان وأسرة المجني عليه للتحقيق في الحادثة، وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة للتحقيق معه حول الجريمة، وبعد جلسة تحقيق استمرت لساعات اعترف خلالها أنه قتل صديقه بسبب خلافات مالية بينهم ورفضه رد المال له فعقد العزم على قتله.

تمثيل المتهم للجريمة.. ساطور وصاروخ كهربائي لتقطيعه

مثل المتهم الجريمة أمام أجهزة الأمن، حيث خدع صديقه بطلبه لإحضار شيء على خلاف الحقيقة، فلما أجاب المجني دعوته وذهب إليه حتى التف خلفه وطوق رقبته بحزام جلدي، ثم طعنه عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» فأصابه قاصدًا قتله فأنهى حياته، ومثَّل بجثمانه تقطيعا بواسطة أسلحة بيضاء وهى «سكين وساطور وصاروخ كهربائي» وصفها تمهيدًا لإخفاء جريمته أثرًا وتخلص من أعضائه.

الإعدام شنقًا للمتهم

ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والتي قضت بمعاقبته بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه.