القبض على المتهم بسرقة شقة في البساتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن أحد المواطنين بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، بتضرره من أحد الأشخاص بسبب سرقة مبلغ مالي كان يحتفظ به داخل شقة ملكه مجاورة لمحل سكن الأخير، وأضاف بأن المشكو في حقه دائم التردد عليه وعلى عِلم بمكان تواجد المبلغ داخل الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر مقيم بذات العنوان- له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لعلمه باحتفاظ المُبلغ بمبالغ مالية داخل الشقة ملكه خطط لسرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالثاني لتنفيذ مخططه وتمكّنا من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذا بالفرار وبمواجهة الثاني أيد ما جاء بأقوال الأول.

كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.