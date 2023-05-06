حوادث اليوم.. ضبط عصابة سرقة المساكن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية القبض على العشرات من المتهمين في جرائم مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية، لذا توضح «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي أعلنتها «الداخلية» في بياناتها الرسمية على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

أقراص مخدرة بحوزة شخص في منشأة ناصر

في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة، بتهمة حيازة أقراص مخدرة والإتجار فيها، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحوزته على عدد 5500 قدر مخدر من أنواع مختلفة، وتم التحفظ على المواد المخدرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عصابة متخصصة في سرقة المساكن في الشروق

وفي منطقة الشروق بالقاهرة، استطاعت أجهزة الأمن كشف تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متخصص في سرقة المساكن من خلال أسلوب التسلق، حيث سرقوا 5 منازل بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وإعادة المسروقات إلى المجني عليهم.

سرقة أبواب حديدية من مقابر في السويس

وفي قرية عامر بمحافظة السويس، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين، أحدهما له معلومات جنائية سابقة، بتهمة سرقة أبواب حديدية من مقابر قرية عامر، حيث عثرت بحوزتهم على عدد 3 أبواب حديدية، واعترفا المتهمان بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهم إلى النيابة العامة.