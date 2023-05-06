كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل أحد المولات بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أستاذ بإحدى الجامعات)، بأنه حال تواجده بأحد المولات ترك سهوًا ظرفًا بداخله مبلغ مالي «عملات أجنبية»، داخل دورة المياه وبالعودة للبحث عن الظرف تبين عدم تواجده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي (متحصلات واقعة السرقة)، وبمواجهته أقر بأنه أثناء تواجده بدورة المياه عثر على الظرف وبداخله المبلغ المالي فقام بالاستيلاء عليه ووضعه داخل حقيبته والاستعانة بزميله لمساعدته في تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، وأمكن ضبط الأخير وبمواجهته أقر بقيامه باستبدال العملة من (عميليه) وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية «عملات أجنبية»، وبمواجهتهما نفيا علمهما بأن المبالغ من متحصلات واقعة سرقة.