عامل يتخلص من سائق «توك توك» أثناء توصيله بالدقهلية.. الأب أبلغ عن تغيبه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل سائق توك توك بالدقهلية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من مزارع، بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه للعمل بمركبة توك توك، وأضاف بعثوره على توك توك متوقف أمام محطة سكك حديد دكرنس، وفي وقت لاحق عُثر على جثة المتغيب طافية بإحدى المجاري المائية بدائرة المركز.

تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تمّ استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باصطحاب المجني عليه بالتوك توك قيادته بدعوى توصيله لإحدى قرى مركز شرطة بني عبيد وحال سيره بإحدى مناطق الزراعات بجوار أحد المصارف المائية بدائرة المركز، وباغته وضربه على رأسه من الخلف بقطعة حديدية مدببة، ثم ألقى جثته والقطعة الحديدية بالمصرف مكان العثور، واستولى على هاتفه والتوك توك وتركه لتعطله منه بسبب انفجار إطاره بمكان العثور عليه، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى مالك محل هواتف محمولة حسن النية.