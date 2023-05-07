الكشف على 1900 مريض في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية المناجاة الصغرى التابعة لمركز ومدينة الحسينية بالشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خاصة بالأماكن النائية.

واوضحت مديرية الصحة خلال بيان لها، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

11 تخصصا في القافلة الطبية

واشتملت القافلة الطبية على 13 عيادة و11 تخصصا طبيا وهي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد»، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصصات الباطنة والأطفال لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1899 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.