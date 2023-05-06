التحالف الوطني الأهلي ينظم قافلة طبية في عزبة «القرمانية» بالإسماعيلية

شهدت عزبة القرمانية في محافظة الإسماعيلية تنظيم أكبر قافلة طبية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعاون بين مجلس الشباب المصري، ومؤسسة راعي مصر للتنمية، ومؤسسة «بهية».

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي، توفير عيادة طبية متنقلة بها كل الأجهزة الطبية الحديثة، وطاقم طبي متميز (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، رمد)، كما تم توفير الأدوية مجانا للأكثر احتياجا من الأهالي، إضافة إلى النظارات المدعمة.

سرطان الثدي

وأشار التحالف إلى تنظيم ندوة توعوية عن سرطان الثدي للسيدات، بحضور مؤسسة «بهية»، وتوفير فحوصات مجانية بالمؤسسة في القاهرة.