المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويع المواطنين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالبلطجة وترويع المواطنين وإحراز سلاح ناري في شبرا الخيمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي.

القبض على المتهم

وكانت أجهزة الأمن في شبرا الخيمة ألقت القبض على المتهم ويدعى «ع ا م»، لقيامه بترويع المواطنين وافتعال مشاجرة مع بعض أصحاب المحلات وفرض سيطرته وسطوته عليهم بأن قام بإطلاق عدة أعيرة نارية من فرد خرطوش في الهواء لإرهابهم وترويعهم، وأصاب خلالها طفلة وسيدة وشخصين آخرين من سكان المنطقة برش الخرطوش، وذلك حال تواجدهم في محال إقامتهم وفر هاربا، وتبين أن المتهم له سوابق متعددة، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره وإحالته لمحاكمة عاجلة.

تنازل المجني عليهم

ومَثل المجني عليهم أمام المحكمة، وقرروا تنازلهم وتصالحهم مع المتهم، إلا أن المحكمة رفضت تصالح المتهمين، ونوهت هيئة المحكمة إلى أن جناية البلطجة وترويع المواطنين وفرض السيطرة من الجرائم التي تمس المجتمع وأمنه وسلامته، ولا يجوز التصالح فيها حتى لو تنازل المجني عليهم عن حقهم الشخصي بشأن إصابتهم، ومن ثم فقد أخذته المحكمة بقسط من الشدة وفقا للجرم المرتكب، فأصدرت حكمها المتقدم.