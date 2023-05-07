مهمة جديدة لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.. استغرقت ساعة

مهمة جديدة شارك فيها رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادي، خلال رحلته في الفضاء، تتمثل في إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية «دراجون» التابعة لشركة «سبيس إكس» بمحطة الفضاء الدولية.

وشارك رائد الفضاء الإماراتى، في هذه المهمة إلى جانب زملائه في طاقم (Crew-6) الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية ضمن البعثة 69؛ وهي: ستيفن بوين، ووارين هوبيرغ من وكالة الفضاء الأمريكية، وأندري فيدياييف من وكالة الفضاء الروسية.

إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية

وعمل النيادي وزملاؤه على إعادة تعيين موقع التحام المركبة الفضائية دراجون للانفصال عن منفذ وحدة «هارموني» المقابل للفضاء، ونقلها إلى المنفذ الأمامي في المحطة حيث يمكن استلام الحمولة رقم 28 في يونيو المقبل.

يشار إلى أن هذه العملية هي الثالثة لإعادة تعيين منفذ التحام مركبة دراجون، ومن المقرر أن تسهم هذه المهمة في إخلاء المنفذ العلوي المواجه للفضاء.

وتأتي هذه المهمة تمهيدا لاستلام الحمولة رقم 28 في يونيو المقبل، التي سترسلها شركة «سبيس إكس» إلى محطة الفضاء الدولية، وتشمل مصفوفات الطاقة الشمسية القابلة للطي.

واستغرقت مهمة إعادة تعيين منفذ التحام مركبة دراجون ساعة واحدة فقط، حيث ابتدت في الثالثة مساء، وانطلق سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية في الثاني من مارس الماضي، ويخوض حاليًا أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب التي من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر.

أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب

وتعد مهمة «كرو 6» أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، وثاني مهمة إماراتية إلى محطة الفضاء الدولية، أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

يشار إلى أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي نجح منذ أيام في خوض أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي «ستيفن بوين»، واستمرت المهمة لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة، بغرض الترتيب لتركيب ألواح شمسية، وقد تمت هذه المهمة بنجاح.