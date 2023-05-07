رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأعلى للجامعات الخاصة» يبحث آليات قبول الطلاب المصريين الدراسين بالسودان

كتب:

أحمد أبوضيف
02:33 م | الأحد 07 مايو 2023
جانب من إجتماع المجلس الأعلى للجامعات

جانب من إجتماع المجلس الأعلى للجامعات

بدأ اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة، و ذلك في رحاب جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور ريم بهجت رئيس الجامعة.

واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع المجلس الدوري بمناقشة عدد  من الموضوعات الخاصة بالتعليم الجامعي، أبرزها مناقشة استعدادات الجامعات الخاصة والأهلية لقبول الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية،  ومدى الجاهزية لذلك، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها مجلس الوزراء في هذا الشأن، إلى جانب متابعة استعدادات الجامعات الخاصة والأهلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.

اقرأ المزيد:

استعدادات امتحانات التيرم على طاولة اجتماع «الأعلى للجامعات» غدا

كيفية استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.. اعرف الخطوات

«الأعلى للجامعات» يوافق على سنة «التدريب الإجباري» لخريجي الصيدلة

«الأعلى للجامعات»: مقترح جديد بإضافة سنة تأسيسية لطلاب الثانوية العامة
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.