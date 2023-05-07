«الأعلى للجامعات الخاصة» يبحث آليات قبول الطلاب المصريين الدراسين بالسودان

بدأ اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، ورؤساء الجامعات الخاصة، و ذلك في رحاب جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور ريم بهجت رئيس الجامعة.

واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماع المجلس الدوري بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالتعليم الجامعي، أبرزها مناقشة استعدادات الجامعات الخاصة والأهلية لقبول الطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات السودانية، ومدى الجاهزية لذلك، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها مجلس الوزراء في هذا الشأن، إلى جانب متابعة استعدادات الجامعات الخاصة والأهلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023.