استعدادات امتحانات التيرم على طاولة اجتماع «الأعلى للجامعات» غدا

يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، غدا الأحد، في رحاب جامعة مصر للمعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بشأن التعليم الجامعي.

اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة في اجتماعه غدا، استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات، وكذلك مدى الجاهزية والاستعداد للجامات الخاصة والأهلية بشأن استقبال الطلاب لمصريين في الجامعات السودانية الراغبين في التحويل، بجانب مناقشة عدد من القضايا والموضوعات في هذا الشأن.

والجدير بالذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الماضي، أشار إلى أنه سيتم إضافة 10% من الأعداد المحددة لكليات الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، لاستيعاب الطلاب المحولين إليها.

عاشور: استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم في بلدهم

وتابع عاشور قائلاً: «سنستقبل كل أبنائنا بآلية واضحة، وذلك بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات»، مؤكداً الحرص الكامل على مصلحة أبنائنا الطلاب وسلامتهم، وأن ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تؤكد استقبال أبنائنا على الرحب والسعة لاستكمال دراستهم في بلدهم.