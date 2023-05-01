كيفية استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.. اعرف الخطوات

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية يرئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد من القواعد والضوابط المهمة والمتعلقة بكيفية استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، للحاصلين على الدرجات العلمية المختلفة وفقاً للضوابط و القواعد المحددة في هذا الشأن.

طرق استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كيفية استخراج شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية 2023:

الأوراق المطلوبة للمعادلة

- الأوراق صورة طبق الأصل أبيض وأسود موثقة مع الاطلاع على الأصل + 2 صورة ضوئية.

- شهادة البكالوريوس (موثقة).

- شهادة بيان المقررات الدراسية للبكالوريوس (موثقة).

- شهادة الامتياز (موثقة) بالنسبة للطب البشري أو طب الأسنان أو العلاج الطبيعي.

- بيان المواد التي تم دراستها بعد الحصول على البكالوريوس وقبل دراسة الماجستير (إن وجدت).

- بيان المقررات الدراسية للماجستير (موثقة) (إذا كان من متطلبات الدرجة).

- دليل الجهة المانحة للشهادة (معهد / كلية / جامعة / أكاديمية) موضحا به شروط القيد.

- شروط الحصول على الشهادة والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية (الجزء المتضمن المعلومات المطلوبة فقط).

- جواز السفر المتضمن كل تأشيرات الإقامة بالدولة المانحة يستثنى.

- خطاب من السفارة موجه لأمانة المجلس بطلب المعادلة متضمنا تفويض الشخص الذي سيقوم بتقديم الأوراق.

- تقدم الشهادات والمستندات باللغة العربية أو الإنجليزية.

كيفية توثيق الشهادات

أولا: الشهادات الممنوحة من خارج جمهورية مصر العربية

يتم توثيقها بإحدى الطريقتين:

- توثيق الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة بالقاهرة، تعتمد الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من سفارة الدولة التابع لها الجامعة المانحة بالقاهرة، ثم التصديق عليها من وزارة الخارجية المصرية.

- توثيق الشهادات بالدولة الموجود بها الجهة المانحة «جامعة- معهد - أكاديمية»، وتعتمد الشهادات والأوراق المطلوبة للمعادلة من المكتب الثقافي المصري بهذه الدولة.