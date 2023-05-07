طرح البوستر الرسمي للفيلم السوداني «وداعا جوليا» قبل عرضه في مهرجان كان

أطلق المخرج السوداني محمد كردفاني، البوستر الرسمي لفيلمه «وداعًا جوليا» وهذا قبل أسبوعين فقط عن عرضه الأول عالميًا في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقام في الفترة من 16 إلى 27 مايو، وتصدرت البوستر بطلتا الفيلم إيمان يوسف وسيران رياك، بينما شغلت الدرجات البنية خلفية البوستر لتؤكد حالة الحزن الظاهرة على وجه بطلتي الفيلم.

ينافس فيلم «وداعا جوليا» في قسم «نظرة ما»، وهو أول فيلم سوداني يشارك في تاريخ المهرجان الأشهر عالميًا، وسيحصل وداعًا جوليا على عرضين بحضور محمد كردفاني وثنائي الإنتاج أمجد أبو العلاء ومحمد العمدة، وعدد من أبطال وصُناع الفيلم وممثلين من شركات الإنتاج والتوزيع.

تفاصيل الفيلم السوداني «وداعًا جوليا»

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

فريق عمل فيلم «وداعًا جوليا»

يشارك في بطولة الفيلم الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرًا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

ويضم الفيلم فريق عمل مخضرم أبرزهم مدير التصوير بيير دي فيليرز الفائز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في جوائز الفيلم الأوروبي عن الفيلم القصير Mthunzi، ومونتاج هبة عثمان الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جمعية الفيلم المصري عن فيلم خارج الخدمة كما قامت بمونتاج فيلم «ستموت في العشرين» وفيلم «المرهقون» للمخرج عمرو جمال، بينما تصميم شريط الصوت لرنا عيد التي شاركت في عدة أعمال مهمة من بينها القضية رقم 23 وستموت في العشرين.

وتصميم أزياء محمد المر الذي ترك بصمته على مجال الأزياء السوداني وصناعة الأفلام من خلال المشاركة في فيلمين هما ستموت في العشرين والفيلم القصير الست.