هبة خيال عن مشاركتها بفيلم «الترعة»: سعيدة بتمثيل مصر في مهرجان كان

أعربت الممثلة المصرية هبة خيال، عن سعادتها الكبيرة بمشاركة أول فيلم قصير من بطولتها، ويحمل اسم الترعة Call Of The Brook للمخرج جاد شاهين في المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي في قسم LA CINEF والمقرر إقامته في الفترة ما بين 16 وحتى 27 مايو المقبل.

فيلم الترعة في مهرجان كان

ويتتبع فيلم الترعة، قصة شاب صعيدي يذهب لترعة ملعونة ويشاهد أمرًا غريبًا يدفعه للتشكيك بكل شيء ويُعجل بمصيره المحتوم، ويقوم ببطولة الفيلم محمود عبد العزيز، هبة خيال، سارة شديد، مدير تصوير أدهم خالد، سيناريو جاد شاهين ويعد الفيلم إنتاج مصري إنجليزي مشترك بين جاد شاهين وأحمد نهلة وفرانسيس كلارك ومن إخراج جاد شاهين.

مشاركة هبة خيال في موسم مسلسلات رمضان 2023

وخلال الموسم الرمضاني قد شاركت هبة خيال من خلال ثلاثة أعمال رمضانية، أبرزها مسلسل تحت الوصاية، أمام منى زكي، دياب، مها نصار، رشدي الشامي، تأليف شيرين وخالد دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

كانت أول مشاركة درامية للفنانة هبة خيال، من خلال مسلسل ونوس مع النجم الكبير يحيى الفخراني ومن ثم شاركت في العديد من الأعمال مثل الزيبق، الأصلي.