تكريم مايكل دوجلاس بالسعفة الفخرية في افتتاح مهرجان كان السينمائي

قررت إدارة مهرجان كان السينمائي تكريم النجم الأمريكي مايكل دوجلاس، ومنحه جائزة السعفة الفخرية في حفل افتتاح الدورة الـ76 من المهرجان في 16 مايو الجاري، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وعبر النجم الأمريكي عن سعادته بالتكريم في الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي، في بيان صحفي، قائلًا: «إنه لمن دواعي سروري دائمًا التواجد في مدينة كان، التي قدمت منذ فترة طويلة منصة رائعة للمبدعين الجريئين، والسمع الفني والتميز في سرد القصص».

مايكل دوجلاس: يشرفني العودة إلى مهرجان كان

وتابع: «منذ المرة الأولى لي هنا في عام 1979 لـ (The China Syndrome) إلى العرض الأول لي الأخير لفيلم )Behind the Candelabra) في عام 2013، ذكرني المهرجان دائمًا أن سحر السينما لا يقتصر فقط على ما نراه على الشاشة، ولكن في قدرتها على التأثير على الناس في جميع أنحاء العالم، بعد أكثر من 50 عامًا في هذا المجال، يشرفني أن أعود لافتتاح المهرجان واحتضان لغتنا العالمية المشتركة للفيلم».