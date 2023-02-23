سينما زاوية تعرض فيلم «Tori and Lokita» بعد عرضه في مهرجان «كان»

تبدأ سينما زاوية في وسط البلد، عرض فيلم جديد على شاشتها على مدار الأسبوع المقبل، بعنوان «Tori and Lokita»، تأليف وإخراج وإنتاج جان بيير ولوك داردين، بعد عرضه في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، وفاز بجائزة الذكرى السنوية الـ75 للمهرجان.

تدور أحداث الفيلم الفرنسي «Tori and Lokita» حول قصة صداقة بين شابين من أفريقيا، يجدان نفسيهما يتصارعان مع الظروف القاسية لحياتهما في بلجيكا، وهو من بطولة: بابلو شيلز، مبوندو جويلي وشارلوت دي بروين.

تفاصيل فيلم «Tori and Lokita»

عرض الفيلم في مجموعة كبيرة من المهرجانات السينمائية حول العالم، من بينها هونج كونج السينمائي الدولي، في دورته الـ46، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائي في بلجيكا وفرنسا، محققا إيرادات وصلت لـ572 ألف دولار، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

جدول عروض سينما «زاوية»

وبجانب الفيلم الفرنسي «Tori and Lokita»، تعرض سينما زاوية عددا من الأفلام خلال جدولها الأسبوعي، من بينها «The son»، إخراج فلوريان زيلر، بطولة هيو جاكمان، لورا ديرن، وفانيسا كيربي، بالإضافة إلى الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار «The Quiet Girl»، والفيلم البولندي «EO»، و«The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج، المرشح لـ7 جوائز أوسكار، بالإضافة إلى فيلمي «Babylon» و«Triangle of Sadness».