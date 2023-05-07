مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد وكيفية الاشتراك في المنظومة

كشف الدكتور أحمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن مميزات التأمين الصحي الشامل للمواطنين، مشيرا إلى أنه يهدف الى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، فضلا عن تحسين الخدمات الطبية المقدمة لضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد

وتابع في تقرير له، أن من مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد، تحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات غير القادرين ومعافاتهم من المساهمات في العلاج، فضلا عن إعفاء أصحاب الأورام والأمراض المزمنة من نسبة المساهمة في العلاج، موضحا أن نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ5% بحد أقصى 400 جنيه فقط، مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية.

نسبة مساهمة المواطن في الأشعة والتحاليل

وأضاف «السبكي»، أن نسبة مساهمة المواطن في الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ10%، بحد أقصى 750 جنيها في المرة الواحدة، مشيرا الى أن المواطن له الحق في استرداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط، وعن المواطنين المشتركون في التأمين الصحي، قال يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلي أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.

كيفية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن الجدير بالذكر، أن الرعاية الصحية حددت كيفية الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بخطوات جاءت على النحو التالي:

- يتوجه الفرد إلى أقرب وحدة صحية في المحافظة التي دخل بها منظومة التأمين الصحي الجديد.

- فتح ملف طبي للأسرة مسجل به كل البيانات.

- إحضار بطاقة الرقم القومي.

- للعائل إحضار بطاقات الرقم القومي لأفراد الأسرة.

- إحضار شهادات الميلاد للقاصرين في حالة عمل العائل أو أحد أفراد الأسرة يقدم بيان التأمينات الاجتماعية للتغطية التأمينية للمؤمن عليه.