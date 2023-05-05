«الرعاية الصحية» و«التأمين الصحي» يناقشان حل شكاوى المنتفعين بالأقصر

ناقش الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الأوضاع الحالية ى المتكررة من المنتفعين لوضع حلول ومقترحات عاجلة، مع الدكتور أحمد عمرو، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور عدد من القيادات المختصة من الطرفين.

ميكنة الخدمات الإدارية بالكامل

كما أوضح دكتور أحمد البرعي، أن اللقاء ناقش بعض الإجراءات التي يجري العمل عليها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية بين الهيئتين منها، ميكنة الخدمات الإدارية بالكامل لقسم المطالبات والتسويات بكافة المنشآت لدقة وتسريع وتيرة العمل بجانب توفير الوقت والجهد علي العاملين والمنتفعين، وأيضا توفير نفقات المستهلكات الورقية.

وضع بروتوكول تعاون لتغطية الخدمات الصحية

كما ناقش الاجتماع وضع بروتوكول تعاون لتغطية الخدمات الصحية بالأقصر، لعدد من الجهات المعنية بالمغتربين، والتأكيد علي التوعية المستمرة للمنتفعين، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للمحافظات التي بصدد دخول المنظومة.

يأتي هذا الاجتماع بناء على توجيهات، الدكتور احمد السبكي، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بعقد اجتماع بين كافة أفرع الهيئات المعنية بالمشروع بصفة دورية ووفق الحاجة، لمناقشة التحديات المستمرة علي الأرض والتطوير المستمر للخطط التنفيذية والإستراتيجية وما يستجد من أعمال وبحث نقط التعاون المشتركة لصالح المواطن.

جاء الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، ود. أحمد عمر، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وبحضور قيادات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، د.خلف عمر، مساعد مدير الفرع، والدكتور عبد الهادي حافظ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثلاثية بالفرع، د. أحمد حماد، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، الدكتور كيرلس طلعت، مدير إدارة رضا المنتفعين بالفرع، كما حضر من قيادات فرع هيئة التأمين الصحي، كل من الدكتور أحمد عطيه، مدير الإدارة العامة لشؤون المستفيدين، الدكتور حاتم أحمد، مدير إدارة الالتزام والمتابعة، الدكتور محمود متولى، مدير إدارة المنافذ، الدكتور محمد صديق من إدارة مقدمي الخدمة، أحمد أمين، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.