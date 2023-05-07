«الصحة» توجه رسالة عاجلة للسيدات الحوامل المصابات بمرض السكر

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات الحوامل المصابات بمرض السكر، مشيرة إلى أن الأنسولين هو الاختيار الأفضل للعلاج، ولابد من استشارة الطبيب خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث أن معظم النساء المرضعات قد تحتاج تعديلات في جرعة الأنسولين والنظام الغذائي.

علاج السكر خلال فترة الحمل

ودعت الوزارة، في تقرير رسمي، صدر عنها اليوم الأحد، السيدات الحوامل بضرورة المتابعة مع طبيب خلال فترة الحمل، مشيرة إلى الاستفادة من مبادرة الرئيس للكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين تعمل داخل الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة إلى أن المبادرة مزودة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة والمستلزمات الضرورة لإجراء الفحوصات.

ولفتت إلى إمكانية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105؛ للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات ومعرفة الوحدة الصحية الأقرب لمكان سكنك.

الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، أعلنت عن امكانية الإصابة بسكر الحمل خلال فترة الحمل، وقالت الهيئة في تقرير لها يختفي سكر الحمل بعد الولادة، ويعود سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية، وذلك في حوالي 50% فقط من الحالات، ويستمر بعد الولادة في النصف الأخر كمرض مزمن.​