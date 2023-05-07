«حجازي» يغادر إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم

غادر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، إلى المملكة المتحدة، للمشاركة في «المنتدى العالمي للتعليم 2023»، المقرر عقده في لندن خلال الفترة من 7 حتى 10 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور رضا حجازي، في عدد من الجلسات العامة التي يعقدها المنتدى لاستعراض تجربة تطوير منظومة التعليم في مصر، وأهم السبل لاستدامتها، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين المشاركين.

الملفات بالمنتدى العالمي للتعليم 2023

ويتناول المنتدى عدّة ملفات، أبرزها رعاية ثقافة التعلم، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة، وتعليم أفضل وأقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم.

ويستعرض برنامج «المنتدى العالمي للتعليم 2023 مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الانظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة بين الأشخاص، والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم».

كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، إضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، وتناول استدامة التعليم، إضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.