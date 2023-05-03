وزير التعليم: محاسبة أي شخص يتلاعب بامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة غير المضافة للمجموع ستكون أسئلتها اختيار من متعدد فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أن هناك تعاونا كبيرا بين عدة وزارات بشأن التصدي للغش الإلكتروني، موضحا أنه لا توجد أي لجان لأولاد الأكابر.

وأكد أن الوزارة حريصة على طمأنة طلاب الثانوية العامة، وعلى الطالب أن يذاكر بفهم والمصدر الذي تعود الطالب المذاكرة على منه عليه الاستمرار في المراجعة والمذاكرة منه حتى دخول الامتحانات لأن هناك ثورة ذهنية تتكون لدى المتعلم أثناء الإجابة، مشددا على أن الأسئلة ستكون متزنة، وعلى أولياء الأمور طمأنة أبنائهم وكل طالب سوف يحصل على حقه.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن أي شخص يتلاعب بامتحانات الثانوية العامة سوف يحاسب سواء من داخل اللجنة أو خارجها.