الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2023-2024.. اعرف موعد التقديم

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال 2023-2024 للمدارس الرسمية لغات، من أكثر التساؤلات الشائعة بين أولياء الأمور، وخاصة مع قرب موعد التقديم للعام الدراسي المقبل المقرر أن يبدأ يوم في شهر يونيو المقبل علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقدم في رياض الأطفال 2023-2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقدم في رياض الأطفال 2023-2024 للمدارس الرسمية لغات وهي كالتالي:-

ـ طباعة استمارة التقدم الإلكترونية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 أثناء التقديم وذلك بعد فتح باب التقديم

ـ أصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصور منها.

ـ صورة البطاقة الشخصية الأب والأم وتكون سارية.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل ماء أو كهرباء باسم الأب أو الجد للأب.

ـ صورة عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية علي دفتر التأمين الصحي علي حسب سنة ميلاد الطفل وصوره منها وذلك من التأمين الصحي.

ـ حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم.

- في حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاة.

- حافظة بلاستك.

التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023-2024

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023-2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل، وشروط التقديم الكترونيا علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

وفيما سن المتقدم لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية لا يقل عن 4 سنوات في 2022/10/1، ويكون للأكبر سناً فالأقل من المتقدمين وذلك طبقا ًللكثافة المتاحة بالروضة.