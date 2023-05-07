«الخارجية»: مصر مستعدة لدعم الشعب السوداني لتجاوز أزمته الراهنة

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بالاستجابة السريعة من الدول العربية للدعوة التي وجهتها مصر والسعودية لعقد الدورة غير العادية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، بشأن سوريا والسودان وفلسطين، ما يوضح عمق الاهتمام العربي للتطورات الجارية بالسودان، وتوافق الإرادة على أهمية توحيد الجهود العربية لوضع حد لتفاقم الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان وفلسطين: «تود مصر أن تعرب عن تضمنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية، كما تؤكد مصر استعدادها الدائم لتوجيه أوجه الدعم كافة للخروج من الأزمة الراهنة، والعودة بالسودان لمسار التهدئة حقنا لدماء الشعب السوداني».