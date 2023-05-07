وزير الخارجية: مصر استقبلت أكثر من 57 ألف سوداني منذ بداية الأزمة

قال سامح شكري، وزير الخارجية إن مصر قامت بجهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة السودانية الإقليمية والدولية على مستوى كل من مسؤولي الدول والمنظمات للتباحث حول سبل الخروج من الأزمة الحالية، وكان آخرها الاتصال مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.

إجلاء أكثر من 4000 مواطن أجنبي

وأضاف وزير الخارجية، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان وفلسطين: «مصر استقبلت بكل ترحيب منذ بداية الأزمة أكثر من 57 ألفا من الأشقاء السودانيين، فضلا عن مساهمتها في إجلاء أكثر من 4000 مواطن أجنبي والرعايا المصريين بما يتجاوز 6000 الأمر الذي يعكس جنبا هاما من الأزمة وآثارها الإنسانية المرشحة للتفاقم حال استمرار التردي في الأوضاع بالسودان الشقيق، ولذلك من الضروري الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار بالسودان وضمان الالتزام به حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين».