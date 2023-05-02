«شكري» ييبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي جهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بالسودان

صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري، تلقى اتصالاً، اليوم الثلاثاء، من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية؛ للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان.

وكشف المتحدث باسم «الخارجية»، عن أن الاتصال تناول الجهود المبذولة والاتصالات الجارية حتى اليوم، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق.

وجرى التطرق إلى الأوضاع الإنسانية في السودان، وسبل دعم وتعزيز قدرات الدول الحدودية المتلقية للمواطنين السودانيين النازحين من الاقتتال الدائر.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن المسؤول الأوروبي، أعرب من جانبه عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر منذ اليوم الأول للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، إضافة إلى الجهود التي اضطلعت بها في استقبال وتسهيل إجلاء الآلاف من مواطني الدول الأوروبية والأجنبية عبر أراضيها، بالإضافة إلى استضافتها للمواطنين السودانيين.

واتفق الطرفان في نهاية الاتصال على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة في إطار جهود التوصل لحل للأزمة.