شكري: خطورة الوضع الحالي بالسودان قد يكون له تداعيات إقليمية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن دقة وخطورة الوضع الحالي في السودان وما قد يكون له من تداعيات إقليمية يحتم على كافة الأطراف الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الدول العربية، أن توحد جهودها ومساعيها لمنح الثقة المطلوبة للتحرك الجماعي، الذي من شأنه التأثير على الأطراف المتنازعة وحثها على وقف أعمال الاعتداء والاشتباكات العسكرية، بما يكفل العودة للحوار السياسي بالسودان، وتجنب الانزلاق لوضع أمني أكثر سوءاً وأشد خطورة على السودان وشعبه، ودول جواره ومحيطه الإقليمي.

وثمن وزير الخارجية، خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، بشأن سوريا والسودان وفلسطين، جهود الأمانة العامة والدول الأعضاء، معربا عن ثقة مصر في أن هذا الاجتماع سيخرج بخطوات عملية تحمل بصمات إيجابية على مسار العمل العربي المشترك، بما يرقى لتطلعات الشارع العربي بمواجهة تحديات الأزمة السودانية الحالية.