مدبولي: مصر نجحت فى تنظيم مؤتمر cop.. وبدء الخطوات التنفيذية للمنتدى الحضري العالمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت فى تنظيم مؤتمر cop، مشيرا إلى بدء الخطوات التنفيذية للمنتدى الحضري العالمي نوفمبر 2024، الذي يحضره أعداد كبيرة، وسيتواجد به رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وسيكون استضافته في محافظة القاهرة، وسيناقش التركيز على الاستدامة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم، عقب توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.