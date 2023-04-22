توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر للسرطان

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق الأشعة.

الكشف عن سرطان الثدي

ويستهدف هذا التعاون أتمتة عملية الكشف عن سرطان الثدى عن طريق اكتشاف الكتل (الأورام) الغير طبيعية في صور أشعة الثدي - ماموجرام، وتحديد ما إذا كانت هذه الكتل (الأورام) حميدة أو خبيثة؛ حيث سيتم أداء بعض مهام تشخيص سرطان الثدي أوتوماتيكياً باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يعد الحل الأمثل لتقديم المساعدة للأطقم الطبية بالإضافة إلى تقليل وقت وتكلفة الكشوفات الدورية وزيادة كفاءة هذه العملية بشكل عام مما يساعد على إتاحتها لعدد أكبر من النساء بصورة دورية.

وتعقيبا على البروتوكول أكد الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي على دور المركز في استخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ابتكار حلول تطبيقية عالمية المستوى تهدف الى مجابهة التحديات التي تواجهها قطاعات مختلفة في الدولة والإسهام في دفع عجلة النمو والرخاء.

مجلس أمناء مؤسسة بهية

ومن جانبها، قالت المهندسة جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية ورئيسة لجنة الابتكار والتكنولوجيا "نتقدم بالشكر والتقدير لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د عمرو طلعت لإتاحة الفرصة لتوقيع برتوكول تعاون مشترك يواكب التطور العالمي ويخدم كل سيدة في مصر لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي عن طريق الأشعة والذى يساهم بشكل كبير في تقليل وقت وتكلفة الفحص وبالتالي يسمح بالكشف على عدد أكبر من السيدات، مضيفة أن البرتوكول يأتي تزامنا مع افتتاح المرحلة الاولى من افتتاح مستشفى بهية الشيخ زايد في مارس الماضي والتي تضم 5 وحدات كشف مبكر وتستوعب الكشف المبكر على 400 سيدة يوميا عند التشغيل الكامل للوحدات.

وقع اتفاقية التعاون الدكتورة نهى عدلي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، والمهندسة جيلان فلفلة عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية ورئيسة لجنة الابتكار والتكنولوجيا. بحضور الدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي عبر تقنية الفيديو كونفرنس.