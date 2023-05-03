أمين الجامعة العربية ووزير الخارجية السعودي يبحثان وقف التصعيد في السودان

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، لبحث جهود وقف التصعيد وإنهاء القتال الدائر في السودان.

بحث جهود لوقف التصعيد العسكري

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على الأراضي السودانية، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.

اتصال بين وزيري خارجي السعودية وجيبوتي

كما أجرى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف، تم خلاله بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في جمهورية السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.