اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الناتو في أوسلو أواخر مايو

أعلن مجلس حلف شمال الأطلنطي «الناتو» أنه سيعقد اجتماعاً بصورة غير رسمية، على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة النرويجية أوسلو، على مدار يومين في 31 مايو الجاري والأول من يونيو المقبل، ويُعقد الاجتماع برئاسة الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج.

النرويج تعرض استضافة المؤتمر

وأفاد بيان صادر عن الحلف، اليوم الأحد، بأن النرويج كانت قد عرضت استضافة الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف الناتو، وبالفعل وافق الأمين العام للحلف على الدعوة، وأعرب عن امتنانه للعرض، وتطلعه إلى عقد الاجتماع في أوسلو.

وقال ستولتنبرج إن «الاجتماع سيكون بمثابة فرصة مهمة للوزراء لمعالجة الوضع الأمني المتغير جذريًا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ودعم الناتو الثابت للشعب الأوكراني، حتى يتمكن من تحقيق الانتصار في معركته».

مناقشات غير رسمية

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية مناقشات غير رسمية، للتحضير لاجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو، الذي سيعقد في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، في 11 و12 يوليو 2023.

تجدر الإشارة إلى أن قادة الناتو تعهدوا في قمتهم، التي عقدوها عام 2021، بتعزيز وتوسيع المشاورات السياسية، بما يشمل عقد اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية، وقد استضافت ألمانيا الاجتماع الأول من نوعه في برلين في مايو 2022.