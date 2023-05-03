رئيس فنلندا يطلب مقاتلات جديدة قبل منح أوكرانيا طائرات «هورنت»

أكد الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن بلاده لا يمكنها منح أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز «هورنت» ما لم تتلقى بلاده طائرات حربية جديدة، وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن بلاده تحتاج إلى دفاع قوي لتعويض المقاتلات التي سيتم منحها إلى أوكرانيا.

مؤتمر صحفي بين رئيسي فنلندا وأوكرانيا

وأضاف الرئيس الفنلندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في فنلندا للمشاركة في قمة أوكرانيا وشمال أوروبا، وفقا لما أوردته وكالة انباء «يوكينفورم» الاوكرانية: «يختلف موقفنا جغرافيًا بشكل كبير عن معظم دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لقد اشترينا هورنيت ذات مرة، والآن نستبدلها بمقاتلات F35s».

نقاش حول المساعدات العسكرية

وتابع الرئيس نينيستو أن «هذا إنفاق كبير جدًا لدولة صغيرة مثل بلدنا، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى دفاع قوي، لا يمكننا التخلي عن طائرات هورنيت حتى نحصل على الطائرة الجديدة، ولسوء الحظ، بحلول ذلك الوقت، ستكون طائرات هورنيت عديمة الفائدة تقريباً».

وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالنقاش حول الطائرات لأوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بمسألة مقاتلات (F16)، موضحا أن طائرات هورنيت التي تمتلكها بلاده قديمة.

ووصل زيلينسكي إلى فنلندا اليوم في زيارة قصيرة، حيث سيشارك في قمة أوكرانيا وشمال أوروبا.

وعلى هامش القمة، يعقد رئيس أوكرانيا أيضًا اجتماعات ثنائية منفصلة مع رؤساء وزراء الدنمارك وأيسلندا والنرويج والسويد، وقدمت فنلندا بالفعل مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا، تبلغ قيمتها أكثر من 900 مليون يورو.