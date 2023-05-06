أوكرانيا تعلق على إعلان قوات فاجنر الانسحاب من باخموت: خدعة

علقت كييف على إعلان «يفغيني بريجوجين» رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة عن خطته للإنسحاب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، معتبرة أن الأمر مجرد خدعة لتعزيز مواقعهم.

روسيا تنقل مقاتلي فاجنر من خط المواجهة إلى باخموت

ونقلت «سكاي نيوز» عن مسؤولة أوكرانية كبيرة أن روسيا تنقل مقاتلي فاجنر من خط المواجهة إلى باخموت للاستيلاء على المدينة بحلول يوم النصر في التاسع من مايو.

واعتبرت كييف أن مقاتلي المجموعة يعززون مواقعهم لمحاولة الاستيلاء على المدينة قبل احتفال روسيا بعيد النصر هذا الأسبوع.

وأشارت «هانا ماليار» نائبة وزير الدفاع الأوكراني على التلفزيون الأوكراني أن الروس يسحبوا الآن يسحبون مقاتلي فاجنر من خط الهجوم بأكمله الذي توجد به المجموعة، ويذهبوا بهم باتجاه باخموت.

رئيس فاجنر أعلن أن رجاله يعانون من نقص الذخيرة

وكان رئيس فاجنر أعلن أن رجاله يعانون من نقص الذخيرة وإنه يتوقع من الجيش أن يحل محل قواته في باخموت يوم الأربعاء المقبل، مشيرًا في مقطع فيديو مصحوب بإعلان انسحاب مكتوب «لن يعاني رجالي من خسائر بلا جدوى وغير مبررة من دون ذخيرة»، موجها كلامه إلى رئيس هيئة الأركان العامة الروسية ووزارة الدفاع والرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد الأعلى.