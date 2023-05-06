بحضور السيدة الأولى.. أوكرانيا تتخطى أزمتها وتهنئ المملكة المتحدة بتتويج تشارلز

على الرغم من اتجاه أنظار العالم، اليوم، للمملكة المتحدة لمشاهدة حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا للبلاد، ظلت الأزمة الروسية الأوكرانية متصدرة اهتمام العالم، متخطية اهتمامه بتتويج الملك الجديد، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

السيدة الأولى لأوكرانيا ورئيس الوزراء في حفل تتويج تشارلز

وشاركت أوكرانيا رغم القصف والصراع الدائر على أراضيها، المملكة المتحدة الاحتفال بتتويج الملك والملكة الجدد، بوفد رفيع المستوى يضم السيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميهال.

فيديو مبهج لتهنئة الملك والملكة الجديدين

وأصدرت أوكرانيا مقطع فيديو مبهجًا لتهنئة ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا خلال حفل تتويجهما التاريخي في وستمنستر اليوم السبت، الذي شهد اجتماع زعماء العالم لمشاهدة الحدث الملكي الذي يحدث مرة واحدة كل عدة عقود، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الفيديو الأوكراني، أصدرته وزارة الدفاع الأوكرانية على لحن London Calling بواسطة The Clash، وأظهر أسلحة بريطانية منتشرة على خط المواجهة الأوكراني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يلتقي بالملك تشارلز ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق والوزير بوريس جونسون.

تهنئة من وزارة الدفاع على تويتر

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قد كتبت على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رسالة تهنئة بمناسبة تتويج الملك تشارلز نصها: «عشية التتويج التاريخي، نود أن نشكر أصدقاءنا البريطانيين على صداقتكم، نحن ممتنون لدعمكم وشراكتكم التي لا تتزعزع، خاصة في العام الماضي».