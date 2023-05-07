أسامة السعيد: يجب على سوريا وضع خطة لعودة اللاجئين إلى وطنهم

قال أسامة السعيد، مدير تحرير الأخبار، إن التوافق العربي على عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ 12 عاما في جامعة الدول العربية كان متوقعا، بسبب التقارب الذي شهدته الأونة الأخيرة بين عواصم عربية فاعلة ودمشق.

شواغل عربية لا بد من التعامل معها

وأضاف في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك شواغل عربية لا بد أن تتعامل معها سوريا بإيجابية، وعلى رأسها وجود خطة زمنية واضحة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وهم بالملايين ويعيشون في دول عربية عدة.

إخراج القوات الأجنبية

وتابع أن سوريا عليها إخراج القوات الأجنبية من أراضيها، وهذه مسألة دقيقة وتحتاج إلى خطة ودعم عربي، من أجل تحقيق هذا الهدف، مطالبا دمشق بالتواصل السلمي مع المنصات للمعارضة السورية، والموجودة في القاهرة والرياض وعدد من العواصم العربية.