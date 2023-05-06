«القاهرة الإخبارية»: سقوط 479 مدنيا منذ بداية الاشتباكات في السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، أعلنت اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الضحايا بين صفوف المدنيين منذ بداية الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع التي وقعت قبل 21 يومًا.

479 حالة وفاة

وأضافت النقابة في بيان صادر عنها، أن عدد الوفيات ارتفع بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لــ479 شخصا، و2518 إصابة، مؤكدة أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية لا تزال متوقفة في مدينة الجنينة حتى اللحظة، وأنها استطاعت حصر 100 وفاة منذ 24 أبريل الماضي، ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات حتى الآن.

وتابع البيان، أن الاشتباكات لا تزال جارية بين القوات المسلحة وميليشيا الدعم السريع لليوم الواحد والعشرين على التوالي، التي أسفرت عن مزيد من الضحايا، لافتًا إلى أنه يوجد العديد من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.