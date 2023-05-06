مراسل القاهرة الإخبارية: إصابة عدد من رجال الأمن الروسي بتفجير انتحاري في كراسنودار

أعلن حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إصابة عدد من رجال الأمن الروسي في تفجير انتحاري بكراسنودار، اليوم السبت.

تعطيل المُسيّرتين

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» قبل قليل، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخين باليستيين فوق القرم أطلقتهما أوكرانيا، وفي سياق متصل، كان قد ذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية، أن طائرتين مُسيّرتين استهدفتا الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المُسيّرتين، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.

لم تقع أي إصابات

وأضاف البيان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصب بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة سوى تناثر شظايا الطائرات دون طيار على أراضي الكرملين، كما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملًا إرهابيًا مُخططًا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مُناسبًا.