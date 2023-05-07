هيثم سعيد يطلق «بعلنها» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان هيثم سعيد، أحدث أعماله الغنائية، أغنية «بعلنها» على طريقة الفيديو كليب، على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كلمات إيهاب عبد العظيم

قدم هيثم سعيد بأغنية «بعلنها»، جرعة من الحب والرومانسية، من حيث اللحن وجمله الموسيقية، إضافة إلى النص الذي حمل صورا شعرية عن الحب بأسلوب بسيط من السهل الممتنع.

ألحان سامر أبو طالب

على صعيد الصورة، حمل كليب «بعلنها» توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في عدة مناطق في لبنان، وجاء الكليب بصورة سينمائية من حيث المشاهد والاضاءة والديكورات.

حملت أغنية «بعلنها» اللهجة المصرية، من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبو طالب، توزيع محمد ياسر، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.